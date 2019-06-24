Самолёт ВМС США провёл разведку возле Крыма

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon провёл разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные PlaneRadar.

23 июня патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поднялся в небо с базы Сигонелла и направился к южным границам Крыма.

Отмечается, что незадолго до этого разведывательный полёт у границ России совершил стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который также вылетел с базы Сигонелла в Италии.

По уточнённым данным, беспилотник в том числе курсировал вдоль Черноморского побережья России, а также вдоль линии разграничения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.