Самолёт ВМС США провёл разведку возле Крыма

Короткая ссылка
Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon провёл разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные PlaneRadar.

23 июня патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поднялся в небо с базы Сигонелла и направился к южным границам Крыма. 

Отмечается, что незадолго до этого разведывательный полёт у границ России совершил стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который также вылетел с базы Сигонелла в Италии. 

По уточнённым данным, беспилотник в том числе курсировал вдоль Черноморского побережья России, а также вдоль линии разграничения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить