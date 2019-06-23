Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.

«Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям», — рассказал генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина.

Как сообщает телеканал, ракета может действовать «со значительных расстояний», что даст возможность Ми-28НМ уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Ми-28НМ прошёл успешные испытания в условиях горной местности в Сирии.