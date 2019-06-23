В МЧС сообщили о ликвидации пожара в трёхэтажном здании в Петербурге

Спасатели ликвидировали пожар в трёхэтажном здании Невского района в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

«В 05:13 локализация пожара...В 07:00 пожар ликвидирован», — указывается в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в трёхэтажном здании на площади 1 тыс. кв. м в Невском районе Санкт-Петербурга.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени пожар произошёл в мансарде многоэтажного дома, находящегося рядом с памятником архитектуры XIX века.