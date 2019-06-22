В Красноярском крае возбудили дело из-за гибели четырёх человек в ДТП
- РИА Новости
«На 1080-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля «ГАЗ», по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan, а затем с Toyota Corolla», — цитирует сообщение Интерфакс.
Погибли четыре человека, находившихся в Toyota, в том числе двое детей.
Водителя грузового автомобиля задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.