Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что он выразил соболезнования родным и близким экс-президента, а также всему народу Кипра.

Ранее стало известно, что Христофиас умер на 73-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить