Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что он выразил соболезнования родным и близким экс-президента, а также всему народу Кипра.

Ранее стало известно, что Христофиас умер на 73-м году жизни.