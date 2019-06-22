Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Кипра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Кипра Димитриса Христофиаса.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Уточняется, что он выразил соболезнования родным и близким экс-президента, а также всему народу Кипра.
Ранее стало известно, что Христофиас умер на 73-м году жизни.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: