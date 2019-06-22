Кузнецова рассказала о состоянии детей, изъятых из московской квартиры

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о состоянии детей, изъятых из столичной квартиры. Об этом сообщает kp.ru.
Кузнецова рассказала о состоянии детей, изъятых из московской квартиры
  • РИА Новости

«Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких либо заболеваний, сейчас проводится обследование», — заявила она.

По имеющимся данным, девочкам семь и восемь лет. Образовательных учреждений они не посещали.

Как уточнила Кузнецова, по факту ЧП проводится доследственная проверка, которая позволит сделать дальнейшие выводы.

Полицейские забрали двух девочек 21 июня из квартиры на северо-востоке столицы.

Ранее интернет-издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку по факту размещения в СМИ информации о госпитализации двух малолетних детей.

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