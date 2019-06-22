В Башкирии при пожаре погибли два человека
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«Поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по улице Мебельная города Белебей. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина)», — цитирует сообщение Интерфакс.
На место ЧП прибыли четыре единицы техники, 11 сотрудников МЧС, медики и сотрудники аварийных служб. Из здания были эвакуированы 15 человек.
Ранее InKazan.ru сообщило о гибели годовалой девочки и трёхлетнего мальчика при пожаре.