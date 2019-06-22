Пожар в одном из домов Челябинской области ликвидирован

Пожар, возникший в трёхэтажном доме в городе Сатка Челябинской области, к настоящему времени ликвидирован, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

«В 08:16 мск пожар полностью ликвидирован», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из домов Сатки. Отмечалось, что в ходе спасательных работ возгорание было локализовано на площади 1,8 тыс. кв. м.

В апреле URA.RU передавало о пожаре на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске, который произошёл из-за недостаточного контроля со стороны подрядной организации.