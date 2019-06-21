В Нижегородской области завели дело по факту схода шести вагонов с рельсов
В Нижегородской области завели уголовное дело по факту схода шести вагонов с рельсов. Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
- РИА Новости
Инцидент произошёл 20 июня на 496-м километре перегона Тарталей — Каменище в Бутурлинском районе.
Расследование продолжается.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области сошла с рельсов цистерна с бензином.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен