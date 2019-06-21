На Урале впервые будет устроен заплыв на 700 километров

На Урале с 1 по 15 июля состоится заплыв на 700 км. В нём примут участие десятки спортсменов, которые поплывут по реке Тобол от Кургана до Тобольска.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мартин Штрел преодолел Амазонку, Ла-Манш и ещё много чего, самый длинный заплыв у него был 5600 км. Но он-то плыл один, а у нас целая команда!» — сказал руководитель экспедиции Максим Сладкоштиев.

В стартовом листе уже 20 пловцов, к началу экспедиции их будет не менее 30.

Отмечается, что находиться в воде пловцы будут не постоянно: ежедневно будет плыть команда из пяти человек со сменой каждые полчаса.

«В прошлом году мы проводили в Кургане заплыв «Царская миля», и у нас уже отработано взаимодействие с МЧС, инспекцией по маломерным судам и медициной катастроф — они выделяют персонал для сопровождения», — пояснил организатор.

Принять участие в уникальном заплыве сможет любой желающий.