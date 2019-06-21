На Урале впервые будет устроен заплыв на 700 километров
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Мартин Штрел преодолел Амазонку, Ла-Манш и ещё много чего, самый длинный заплыв у него был 5600 км. Но он-то плыл один, а у нас целая команда!» — сказал руководитель экспедиции Максим Сладкоштиев.
В стартовом листе уже 20 пловцов, к началу экспедиции их будет не менее 30.
Отмечается, что находиться в воде пловцы будут не постоянно: ежедневно будет плыть команда из пяти человек со сменой каждые полчаса.
«В прошлом году мы проводили в Кургане заплыв «Царская миля», и у нас уже отработано взаимодействие с МЧС, инспекцией по маломерным судам и медициной катастроф — они выделяют персонал для сопровождения», — пояснил организатор.
Принять участие в уникальном заплыве сможет любой желающий.