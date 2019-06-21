СМИ: В МФЦ можно будет зарегистрировать брак и подать заявление в полицию

Короткая ссылка
Многофункциональные центры (МФЦ) могут стать единым каналом коммуникаций между гражданами и предпринимателями с органами власти, сообщает газета «Известия» со ссылкой на презентацию проекта реформы, подготовленную Минэкономразвития.
СМИ: В МФЦ можно будет зарегистрировать брак и подать заявление в полицию
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Например, через МФЦ можно будет подать заявление в полицию или судебный иск, зарегистрировать брак, обратиться за господдержкой.

На базе центров также планируется создать институт омбудсмена по защите интересов заявителей.

В МФЦ намерены передать и функции по приёму платежей за массовые услуги коммерческих компаний — естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, предприятий социально значимой сферы.

Помимо этого, центры призваны стать единым пунктом сбора биометрических данных.

«Минэкономразвития только начало разработку концепции МФЦ 2.0. В правительство мы должны внести её осенью. Сейчас мы собираем предложения всех заинтересованных сторон и формулируем основные положения концепции», — рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 500 тыс. человек оформили меры социальной поддержки через региональный портал государственных и муниципальных услуг, что составляет около 40% от всех госуслуг Подмосковья в электронном виде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить