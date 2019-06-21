СМИ: В МФЦ можно будет зарегистрировать брак и подать заявление в полицию
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- РИА Новости
Например, через МФЦ можно будет подать заявление в полицию или судебный иск, зарегистрировать брак, обратиться за господдержкой.
На базе центров также планируется создать институт омбудсмена по защите интересов заявителей.
В МФЦ намерены передать и функции по приёму платежей за массовые услуги коммерческих компаний — естественных монополий, ЖКХ, страховых организаций, предприятий социально значимой сферы.
Помимо этого, центры призваны стать единым пунктом сбора биометрических данных.
«Минэкономразвития только начало разработку концепции МФЦ 2.0. В правительство мы должны внести её осенью. Сейчас мы собираем предложения всех заинтересованных сторон и формулируем основные положения концепции», — рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 500 тыс. человек оформили меры социальной поддержки через региональный портал государственных и муниципальных услуг, что составляет около 40% от всех госуслуг Подмосковья в электронном виде.