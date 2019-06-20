В Тюменской области завели дело по факту травмирования ребёнка на батуте

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В Тюменской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на батуте, сообщает kp.ru.
В Тюменской области завели дело по факту травмирования ребёнка на батуте
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Инцидент произошёл в июне недалеко от торгового центра в Заводоуковске. Шестилетний мальчик сломал руку.

«Мы полагаем, что ребёнок получил травму из-за того, что хозяин надувного оборудования не соблюдал правил эксплуатации», — заявили в региональном СУ СК России.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Nation News сообщало, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.

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