В Тюменской области завели дело по факту травмирования ребёнка на батуте
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Инцидент произошёл в июне недалеко от торгового центра в Заводоуковске. Шестилетний мальчик сломал руку.
«Мы полагаем, что ребёнок получил травму из-за того, что хозяин надувного оборудования не соблюдал правил эксплуатации», — заявили в региональном СУ СК России.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее Nation News сообщало, что в Бурятии расследуют уголовное дело по факту травмирования детей на батуте.