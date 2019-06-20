В Псковской области перезахоронят останки участников Великой Отечественной войны

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В Псковской области перезахоронят останки 80 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В Псковской области перезахоронят останки участников Великой Отечественной войны
  • © Администрация Псковской области

Церемония состоится 21 июня на братском захоронении станции Чернозём в Великолукском районе.

Останки были найдены участниками военно-патриотических клубов «Маргелов» и «Высота».

Как заявил заместитель начальника военно-патриотического клуба «Маргелов» Андрей Лиханов, с помощью медальонов специалисты смогли установить личности двух бойцов. Один оказался уроженцем Тюменской области, его останки будут переданы родственникам. Родных второго военнослужащего продолжают искать.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи за год нашли останки 66 погибших в Великую Отечественную войну.

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