В Псковской области перезахоронят останки участников Великой Отечественной войны

В Псковской области перезахоронят останки 80 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Церемония состоится 21 июня на братском захоронении станции Чернозём в Великолукском районе.

Останки были найдены участниками военно-патриотических клубов «Маргелов» и «Высота».

Как заявил заместитель начальника военно-патриотического клуба «Маргелов» Андрей Лиханов, с помощью медальонов специалисты смогли установить личности двух бойцов. Один оказался уроженцем Тюменской области, его останки будут переданы родственникам. Родных второго военнослужащего продолжают искать.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи за год нашли останки 66 погибших в Великую Отечественную войну.