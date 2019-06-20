В Псковской области перезахоронят останки участников Великой Отечественной войны
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Церемония состоится 21 июня на братском захоронении станции Чернозём в Великолукском районе.
Останки были найдены участниками военно-патриотических клубов «Маргелов» и «Высота».
Как заявил заместитель начальника военно-патриотического клуба «Маргелов» Андрей Лиханов, с помощью медальонов специалисты смогли установить личности двух бойцов. Один оказался уроженцем Тюменской области, его останки будут переданы родственникам. Родных второго военнослужащего продолжают искать.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи за год нашли останки 66 погибших в Великую Отечественную войну.