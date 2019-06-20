В Федерации автовладельцев России оценили предложение ввести новый штраф для автомобилистов

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Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.
В Федерации автовладельцев России оценили предложение ввести новый штраф для автомобилистов
  • РИА Новости

По мнению эксперта, ситуацию могло бы исправить введение системы оплаты по принципу проездных билетов по аналогии со странами Европы.

«Там есть так называемые виньетки, которые ты покупаешь на три дня, на неделю, на месяц, на три месяца и на год. Их продают на любой заправке», — заявил он.

По его словам, в таком случае не надо останавливаться ни у каких пунктов.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News прокомментировал предложение ввести новый штраф для автомобилистов.

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