В Петербурге открылся форум пассажирского транспорта

В Санкт-Петербурге открылся четвёртый инновационный форум пассажирского транспорта, сообщает ФАН.

На нём представлены вагоны метро, трамваев, автобусы нового поколения.

Для удобства пассажиров транспорт оборудован системой климат-контроля, Wi-Fi, появились места для колясок.

Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что городские власти намерены внести изменения в транспортную систему. Речь идёт о переходе на экологически чистые виды транспорта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году.