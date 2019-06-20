В Петербурге открылся форум пассажирского транспорта

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В Санкт-Петербурге открылся четвёртый инновационный форум пассажирского транспорта, сообщает ФАН.
В Петербурге открылся форум пассажирского транспорта
  • РИА Новости

На нём представлены вагоны метро, трамваев, автобусы нового поколения.

Для удобства пассажиров транспорт оборудован системой климат-контроля, Wi-Fi, появились места для колясок.

Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что городские власти намерены внести изменения в транспортную систему. Речь идёт о переходе на экологически чистые виды транспорта.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году.

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