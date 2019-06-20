В Омской области проверяют сообщения о падении ребёнка в канализационный люк
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Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия на Бульварной улице в Омске.
По предварительной информации, колодец ливневой канализации обслуживается управлением дорожного хозяйства мэрии. Организована его охрана, а также выезд экстренной ремонтной бригады для монтажа крышки.
По результатам проверки дадут правовую оценку действиям работников управления дорожного хозяйства.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае организовали проверку по факту гибели пятилетнего ребёнка.