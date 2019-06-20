Минздрав разработал требования к доступу родственников в реанимацию

Министерство здравоохранения разработало порядок посещения пациента в реанимационном отделении родственниками или законными представителями.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно нему, родственники или иные представители в первую очередь должны получить согласие от лечащего врача и заведующего отделением на посещение.

При этом у посетителей не должно быть признаков острых инфекционных заболеваний.

Медработники должны провести краткую беседу, психологически подготавливая родственников к тому, что они могут увидеть в отделении.

Обязательно наличие бахил, халата, маски, шапочки, вымытые руки, а также отключение мобильных устройств.

К посещению не допускаются люди в алкогольном или наркотическом опьянении и дети до 12 лет. Одновременно в палате могут находиться не более двух посетителей.

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