Эксперт прокомментировал ситуацию с тарифами ТЭС на Украине

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал отмену формулы «Роттердам+» для расчёта тарифов ТЭС на Украине.
Эксперт прокомментировал ситуацию с тарифами ТЭС на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«В рамках формулы «Роттердам+», прежде всего, зарабатывали внутренние украинские производители, а как сейчас будет обстоять дело в этой стране, пока непонятно. Но очевидно, что здесь нельзя говорить о возможности снижения цены», — сказал Юшков.

По его словам, в рамках рыночной модели все должны конкурировать между собой и снижать цену. Но на Украине конкуренции нет, а есть поставщики, готовые продавать энергоресурсы по высоким ценам.

«Смысл в том, что никакого удешевления стоимости энергии на Украине не произойдёт, поскольку вся система заточена на то, чтобы выкачивать деньги с конечных потребителей и передавать их местному украинскому бизнесу», — заявил Юшков.

Ранее представитель президента Украины Андрей Герус заявил об отмене формулы «Роттердам+». Об этом информировал сайт телеканала «112 Украина».

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