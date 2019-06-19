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Борисов заявил о завершении возрождения подводных сил Черноморского флота

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Вице-премьер России Юрий Борисов на заседании Морской коллегии заявил, что возрождение подводных сил Черноморского флота в рамках начавшегося в 2014 году обновления завершено.
Борисов заявил о завершении возрождения подводных сил Черноморского флота
  • РИА Новости

«В состав флота уже поступили шесть современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», — приводит РИА Новости слова Борисова.

Он уточнил, что всего за эти годы Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, девять судов обеспечения.

До конца 2019 года планируется пополнение ещё тремя боевыми кораблями.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи спасательных судов аварийно-спасательного отряда Черноморского флота России провели учения, цель которых заключалась в отработке действий по оказанию помощи аварийному кораблю.

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