Борисов заявил о завершении возрождения подводных сил Черноморского флота
- РИА Новости
«В состав флота уже поступили шесть современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», — приводит РИА Новости слова Борисова.
Он уточнил, что всего за эти годы Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, девять судов обеспечения.
До конца 2019 года планируется пополнение ещё тремя боевыми кораблями.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи спасательных судов аварийно-спасательного отряда Черноморского флота России провели учения, цель которых заключалась в отработке действий по оказанию помощи аварийному кораблю.