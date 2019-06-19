В Минеральных Водах открыли памятник жертвам холокоста

В Минеральных Водах состоялась церемония открытия памятника жертвам холокоста.

Она прошла в рамках проекта Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство».

Мемориал установлен на месте захоронения 7,5 тыс. евреев, убитых нацистами 6—9 сентября 1942 года. Это одна из крупнейших братских могил жертв холокоста на территории России.

В церемонии открытия памятника приняли участие посол Израиля в России Гарри Корен, общественные деятели, попечители проектов Российского еврейского конгресса.

В мае сообщалось, что в Израиле прозвучал двухминутный сигнал сирены в знак памяти жертв холокоста.