В Минеральных Водах открыли памятник жертвам холокоста

Короткая ссылка
В Минеральных Водах состоялась церемония открытия памятника жертвам холокоста.
В Минеральных Водах открыли памятник жертвам холокоста
  • ©rjc.ru

Она прошла в рамках проекта Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство».

Мемориал установлен на месте захоронения 7,5 тыс. евреев, убитых нацистами 6—9 сентября 1942 года. Это одна из крупнейших братских могил жертв холокоста на территории России.

В церемонии открытия памятника приняли участие посол Израиля в России Гарри Корен, общественные деятели, попечители проектов Российского еврейского конгресса.

В мае сообщалось, что в Израиле прозвучал двухминутный сигнал сирены в знак памяти жертв холокоста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить