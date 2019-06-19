Минобороны опровергло изменение правил присвоения воинских званий

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Информация о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания «старший лейтенант» не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Минобороны опровергло изменение правил присвоения воинских званий
  • РИА Новости

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», — говорится в сообщении.

Как напомнили в МО, в ст. 22 Положения о порядке прохождения военной службы говорится, что для получения соответствующего звания необходимо три года проходить службу в звании лейтенанта.

При этом для военнослужащих, окончивших военно-учебное заведение по очной форме обучения с пятилетним сроком и выше, устанавливается двухлетний срок.

Ранее газета «Известия» писала, что по новым правилам все выпускники будут получать очередное воинское звание спустя два года службы. 

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