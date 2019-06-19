В РПЦ оценили историю о запрете приносить свои свечи в пермский храм

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Секретарь пермской епархии РПЦ Андрей Литовка прокомментировал информацию о том, что в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного служительница не дала прихожанке воспользоваться своими свечами.
В РПЦ оценили историю о запрете приносить свои свечи в пермский храм
  • РИА Новости

«Это неправда. Не было там никакой женщины. Я разговаривал с отцом Александром — настоятелем пермского храма во имя святого апостола Андрея Первозванного. Два молодых человека пришли с целью устроить провокацию, сделали всё, как подобает, специально подняли весь шум», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что деньги, которые получает храм от продажи свечей, являются малой жертвой «богу на содержание его храма».

«Приносить свечи, тем более парафиновые, которые мы не используем из-за того, что мы бережём храм, потому что стены коптятся, смысла нет. Конечно, люди это делают, но это не поощряется», — указал Литовка.

Отдельно секретарь пермской епархии РПЦ отметил, что благочестивый церковный человек всегда «понимает, что часть своих доходов он должен отдать богу».

«Раньше это была десятая часть — десятина, а сейчас каждый по мере возможности отдаёт, в том числе в виде свечей, пожертвований или заказа молитвы», — заключил он.

Как указывает агентство, ранее в интернете была опубликована история, в которой прихожанка пожаловалась на то, что в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного ей запретили «ставить свечи, купленные именно не в этой церкви, под предлогом, что они коптят».

В марте 2018 года СМИ сообщили, что священник Самуил Агоян, представляющий Армянскую патриархию, заявил об отсутствии чуда в появлении Благодатного огня. По его словам, он неоднократно наблюдал, как патриархи зажигают восковые свечи от масляной лампады.

В РПЦ выразили сожаление в связи с заявлением армянского священника.

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