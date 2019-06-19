В Симферополе выборы депутатов назначены на 8 сентября

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Горсовет Симферополя назначил дату проведения выборов депутатов на 8 сентября.
В Симферополе выборы депутатов назначены на 8 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Законодательством предусмотрены полномочия городского совета по назначению выборов. Проектом решения предлагается назначить выборы депутатов Симферопольского городского совета муниципального образования «Городской округ Симферополь» Республики Крым второго созыва на 8 сентября 2019 года», — отметил председатель горсовета Виктор Агеев.

Решение поддержали все 24 депутата, присутствовавшие в сессионном зале.

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