В июле в метро Москвы завершат обновление турникетов на всех станциях

В июле в Московском метрополитене завершат обновление турникетов на всех станциях.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Работа по замене началась в 2016 году. С тех пор установлено более 3 тыс. турникетов со стеклянными створками.

«К 15 июля порядка 200 таких устройств появятся еще на 11 станциях. Таким образом, к середине лета в столичной подземке исчезнут турникеты прежней модели», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

В частности, новые турникеты будут установлены на станциях «Таганская» Кольцевой линии, «Бульвар Адмирала Ушакова», «Аннино», «Новогиреево», «Выхино» и «Аэропорт».

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет.