В Нижегородской области завели дело после травмирования ребёнка на батуте

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В Нижегородской области завели уголовное дело по факту травмирования шестилетней девочки на батуте, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
В Нижегородской области завели дело после травмирования ребёнка на батуте
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Инцидент произошёл 13 мая в рабочем посёлке Дальнее Константиново.

По предварительной информации, ребёнок сломал руку во время игры на батуте. Как полагают следователи, инцидент произошёл из-за несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации.

В настоящее время аттракцион не работает, расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.

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