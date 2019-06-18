В Нижегородской области завели дело после травмирования ребёнка на батуте
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Инцидент произошёл 13 мая в рабочем посёлке Дальнее Константиново.
По предварительной информации, ребёнок сломал руку во время игры на батуте. Как полагают следователи, инцидент произошёл из-за несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации.
В настоящее время аттракцион не работает, расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.