В Нижегородской области завели дело после травмирования ребёнка на батуте

В Нижегородской области завели уголовное дело по факту травмирования шестилетней девочки на батуте, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

Инцидент произошёл 13 мая в рабочем посёлке Дальнее Константиново.

По предварительной информации, ребёнок сломал руку во время игры на батуте. Как полагают следователи, инцидент произошёл из-за несоблюдения индивидуальным предпринимателем правил эксплуатации.

В настоящее время аттракцион не работает, расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования ребёнка в батутном парке.