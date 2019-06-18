Большинство россиян назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины
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- РИА Новости
Почти четверть респондентов полагают, что мужчины, невзирая на личные интересы, должны отдавать долг государству.
12% участников исследования заявили о бессмысленности и опасности службы в армии.
С 1997 года показатель положительного отношения к призывной армии не превышал 44%. С 2015-го он вырос на 18%.
В марте «ПолитЭксперт» сообщал об учениях военнослужащих разведывательных подразделений в Южном военном округе.