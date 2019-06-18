Большинство россиян назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины

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Большинство россиян (60%) назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Большинство россиян назвали службу в армии обязанностью каждого настоящего мужчины
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Почти четверть респондентов полагают, что мужчины, невзирая на личные интересы, должны отдавать долг государству.

12% участников исследования заявили о бессмысленности и опасности службы в армии.

С 1997 года показатель положительного отношения к призывной армии не превышал 44%. С 2015-го он вырос на 18%.

В марте «ПолитЭксперт» сообщал об учениях военнослужащих разведывательных подразделений в Южном военном округе.

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