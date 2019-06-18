Глава Фонда кино рассказал о своём избиении
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- РИА Новости
«Вчера на меня напали у дома, избили. Не знаю, что хотели, ничего не отобрали. Я обратился ко врачу и в полицию», — приводит РИА Новости слова Тельнова.
Он отметил, что удары были сильными.
Телеканалу «360» Тельнов сообщил, что нападение произошло накануне в 22:00. Он отметил, что на него напал один человек «большой, крупный».
По его словам, целью нападения было не ограбления, нападавший снимал атаку на видео.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино в ноябре 2018 года.