Глава Фонда кино рассказал о своём избиении

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал, что его избили возле дома, он обратился к врачу.

«Вчера на меня напали у дома, избили. Не знаю, что хотели, ничего не отобрали. Я обратился ко врачу и в полицию», — приводит РИА Новости слова Тельнова.

Он отметил, что удары были сильными.

Телеканалу «360» Тельнов сообщил, что нападение произошло накануне в 22:00. Он отметил, что на него напал один человек «большой, крупный».

По его словам, целью нападения было не ограбления, нападавший снимал атаку на видео.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино в ноябре 2018 года.