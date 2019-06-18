Глава Фонда кино рассказал о своём избиении

Короткая ссылка
Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал, что его избили возле дома, он обратился к врачу.
Глава Фонда кино рассказал о своём избиении
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Вчера на меня напали у дома, избили. Не знаю, что хотели, ничего не отобрали. Я обратился ко врачу и в полицию», — приводит РИА Новости слова Тельнова.

Он отметил, что удары были сильными.

Телеканалу «360» Тельнов сообщил, что нападение произошло накануне в 22:00. Он отметил, что на него напал один человек «большой, крупный». 

По его словам, целью нападения было не ограбления, нападавший снимал атаку на видео.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино в ноябре 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить