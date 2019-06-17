Эксперт оценил российские разработки в области истребителей пятого поколения

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Вице-президент по военно-техническому сотрудничеству ОАК Илья Тарасенко оценил российские разработки в области истребителей пятого поколения.
Эксперт оценил российские разработки в области истребителей пятого поколения
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Сегодня модные тренды — говорить о пятом поколении. Надо оценивать, что действительно находится внутри самолёта и какой машина решает боевой потенциал. Тот функционал, который уже заложен в самолёте поколения 4++ и в самолёте пятого поколения, позволяет им показывать боевую эффективность при высоких экономических показателях эксплуатации техники. Мы лучше, чем наши конкуренты», — сказал Тарасенко.

Отмечается, что в данный момент работы по истребителям пятого поколения ведутся в США, России, Японии, Китае, Южной Корее, Иране, Швеции и Турции.

На авиасалоне Ле-Бурже в Париже Россия представила истребитель Су-57 в виде модели.

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