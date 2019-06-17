В Госдуме предложили упростить налогообложение для начинающих видеоблогеров

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Депутат Государственной думы Василий Власов в беседе с Inforeactor заявил, что вместе со своим помощником — видеоблогером Юрием Хованским намерен разобраться с налогообложением начинающих видеоблогеров.
В Госдуме предложили упростить налогообложение для начинающих видеоблогеров
  • ©duma.gov.ru

«Мы планируем ввести упрощённое налогообложение для начинающих блогеров», — сказал он.

По словам депутата, есть блогеры с 5 млн подписчиков, а есть те, у которых их всего 20 тыс., и для того, чтобы платить налоги, им нужно регистрироваться.

«А это тоже каких-то денег стоит, иногда дороже, чем они на этом канале 20-тысячном зарабатывают», — пояснил Власов.

Депутат предлагает освободить таких видеоблогеров от выплаты налоговых вычетов, а затем постепенно вводить уплату налоговых взносов по мере роста аудитории.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что поступления в консолидированный бюджет Крыма от специальных налоговых режимов составили около 4,5 млрд рублей.

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