В Госдуме предложили упростить порядок получения травматического оружия

Депутат Государственной думы Василий Власов в беседе с Inforeactor предложил упростить порядок получения травматического оружия.

Речь идёт о сроке годности медицинских справок.

«Например, сегодня, чтобы получить разрешение на травматическое оружие, вы должны отстоять очереди во все медкомиссии, и только потом вы его получаете. Если вы уже проходили обследование на прошлой неделе, всё равно необходимо заново собирать все справки», — заявил Власов.

По его словам, можно сделать так, чтобы эти справки имели срок, то есть чтобы гражданин, совсем недавно прошедший диспансеризацию и медкомиссию, мог бы эти данные использовать для получения не только травматического оружия, но и в дальнейшем для получения каких-либо других документов.

В конце 2018 года председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая предложила ужесточить правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 лет до 21 года.