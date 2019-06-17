При пожаре на севере Москвы погибли два человека

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В ГУ МЧС России по городу Москве сообщили, что в результате пожара в одном из жилых домов на севере столицы погибли два человека.

Инцидент произошёл по адресу: Адмирала Макарова, 9А.

«Происходило горение балконов с 9 по 12 этаж. В ходе тушения пожара были спасены 14 человек (двое из них дети), один человек был передан наряду скорой медицинской помощи для осмотра», — указано в тексте.

Отмечается, что к настоящему времени открытое горение сбито.

При этом, как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства, два человека стали жертвами ЧП.

«В 03:19 объявлена локализация пожара... Погибли два человека, общая площадь пожара уточняется», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре в музейном комплексе Измайловского кремля.

Также URA.RU передавало, что в городе Серове перенесли запланированные на 22 июня мероприятия из-за сожжения мемориала «Вечный огонь»

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