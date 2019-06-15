В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse
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«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в тексте.
При этом представители метрополитена обратились к зрителям с просьбой выполнять требования сотрудников правоохранительных органов города, а также по возможности заранее приобрести обратный билет.
Мероприятие начнётся в 19:00.
Отмечается, что до спортивного комплекса удобнее всего будет доехать через станции «Спортивная» и «Воробьёвы горы».
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 15 июня ожидается до +19 °С.