В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse

В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в тексте.

При этом представители метрополитена обратились к зрителям с просьбой выполнять требования сотрудников правоохранительных органов города, а также по возможности заранее приобрести обратный билет.

Мероприятие начнётся в 19:00.

Отмечается, что до спортивного комплекса удобнее всего будет доехать через станции «Спортивная» и «Воробьёвы горы».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве 15 июня ожидается до +19 °С.