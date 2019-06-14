В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении... Карабасова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере»)», — сказала она.
Как указывает агентство, бывший чиновник был задержан накануне. Адвокат обвиняемого заявляет, что его подзащитный не признаёт вину.
В марте следователи СК провели обыски в мэрии Рязани в рамках уголовного дела в отношении замглавы администрации города Сергея Пашкевича, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.