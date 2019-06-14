В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»

Короткая ссылка
Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.
В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»
  • © Фото пресс-службы администрации Рязани

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении... Карабасова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере»)», — сказала она.

Как указывает агентство, бывший чиновник был задержан накануне. Адвокат обвиняемого заявляет, что его подзащитный не признаёт вину.

В марте следователи СК провели обыски в мэрии Рязани в рамках уголовного дела в отношении замглавы администрации города Сергея Пашкевича, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить