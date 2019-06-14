В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»

Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении... Карабасова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере»)», — сказала она.

Как указывает агентство, бывший чиновник был задержан накануне. Адвокат обвиняемого заявляет, что его подзащитный не признаёт вину.

В марте следователи СК провели обыски в мэрии Рязани в рамках уголовного дела в отношении замглавы администрации города Сергея Пашкевича, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.