Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.
Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Сотрудники отдела полиции №9 УМВД Екатеринбурга, на чьей территории находится памятник первому президенту России Борису Ельцину, возбудили... уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»)», — сказал он, добавив, что ответственным за произошедшее является мужчина 1959 года рождения по имени Георгий. 

Как уточняет агентство, ссылаясь на местного жителя, злоумышленник раскрасил красной краской надпись на памятнике Ельцину.

В апреле URA.RU передавало, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей «Ельцин Центра» из-за сообщения о минировании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить