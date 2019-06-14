Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Сотрудники отдела полиции №9 УМВД Екатеринбурга, на чьей территории находится памятник первому президенту России Борису Ельцину, возбудили... уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»)», — сказал он, добавив, что ответственным за произошедшее является мужчина 1959 года рождения по имени Георгий.

Как уточняет агентство, ссылаясь на местного жителя, злоумышленник раскрасил красной краской надпись на памятнике Ельцину.

В апреле URA.RU передавало, что в Екатеринбурге эвакуировали посетителей «Ельцин Центра» из-за сообщения о минировании.