Пожар у стен Измайловского кремля ликвидировали

Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Вернисаж в Измайлово», в 22:14 поступил сигнал о пожаре на первом этаже деревянного здания (2—5 этажей) с последующим переходом на второй этаж», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар был локализован в 23:04, в 23:15 возгорание полностью ликвидировали.

В МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее источник сообщал, что в Москве в музейном комплексе Измайловского кремля начался пожар.

Также URA.RU передавало, что в городе Серове Свердловской области перенесли запланированные на 22 июня мероприятия из-за сожжения мемориала «Вечный огонь».