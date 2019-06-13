Пожар у стен Измайловского кремля ликвидировали

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Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Вернисаж в Измайлово», в 22:14 поступил сигнал о пожаре на первом этаже деревянного здания (2—5 этажей) с последующим переходом на второй этаж», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар был локализован в 23:04, в 23:15 возгорание полностью ликвидировали.

В МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее источник сообщал, что в Москве в музейном комплексе Измайловского кремля начался пожар.

Также URA.RU передавало, что в городе Серове Свердловской области перенесли запланированные на 22 июня мероприятия из-за сожжения мемориала «Вечный огонь»

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