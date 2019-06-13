В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
- РИА Новости
По словам источника издания, в ведомстве считают, что такие меры позволят снизить потребление продукции.
Он отметил, что позиция Минздрава как в отношении дополнительных мер, направленных на снижение потребления табака, так и в отношении снижения потребления алкоголя является последовательной и основанной на научных данных.
При этом Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития отнеслись к проекту скептически, говорится в материале. По их мнению, это сильно отразится на других торговых точках. В Минфине считают уже имеющиеся меры достаточными.
В январе RT писал, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
Позднее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн эту инициативу поддержал.