В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

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Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы ведомства.
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
  • РИА Новости

По словам источника издания, в ведомстве считают, что такие меры позволят снизить потребление продукции.

Он отметил, что позиция Минздрава как в отношении дополнительных мер, направленных на снижение потребления табака, так и в отношении снижения потребления алкоголя является последовательной и основанной на научных данных.

При этом Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития отнеслись к проекту скептически, говорится в материале. По их мнению, это сильно отразится на других торговых точках. В Минфине считают уже имеющиеся меры достаточными.

В январе RT писал, что депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.

Позднее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн эту инициативу поддержал

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