В результате ЧП на танкере в Махачкале погибли два человека
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В настоящее время ведутся поиски ещё одного человека.
«12 человек по судовой роли (список лиц на танкере. — RT), один пропавший без вести сейчас, два тела нашли, два человека в больнице», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, представители экстренных служб ведут пролив надстройки, разлива нефти на месте ЧП нет.
Ранее стало известно, что на танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв.
СК начал проверку по факту инцидента.