В результате ЧП на танкере в Махачкале погибли два человека

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Жертвами инцидента на танкере в махачкалинском порту стали два человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.
В результате ЧП на танкере в Махачкале погибли два человека
  • © РИА Новости

В настоящее время ведутся поиски ещё одного человека.

«12 человек по судовой роли (список лиц на танкере. — RT), один пропавший без вести сейчас, два тела нашли, два человека в больнице», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, представители экстренных служб ведут пролив надстройки, разлива нефти на месте ЧП нет.

Ранее стало известно, что на танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв.

СК начал проверку по факту инцидента.

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