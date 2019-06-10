СК начал проверку после аварийной посадки самолёта Ан-2 в Бурятии
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — указывается в заявлении.
По предварительным данным, посадка самолёта, выполнявшего фитосанитарный рейс, произошла в 50 км от села Кырен Тункинского района. Самолёт принадлежит авиакомпании «Феникс».
Ранее в Бурятии самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности. Вскоре после этого спасатели нашли двух членов экипажа самолёта, у одного из них была сломана голень.