СК начал проверку после аварийной посадки самолёта Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское СУСК на транспорте приступило к проверке в связи с аварийной посадкой самолёта Ан-2 в Бурятии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, посадка самолёта, выполнявшего фитосанитарный рейс, произошла в 50 км от села Кырен Тункинского района. Самолёт принадлежит авиакомпании «Феникс».

Ранее в Бурятии самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в горной местности. Вскоре после этого спасатели нашли двух членов экипажа самолёта, у одного из них была сломана голень.