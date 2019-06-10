Новую концепцию КоАП планируют опубликовать на этой неделе
«Новая концепция КоАПа будет опубликована на этой неделе», — заявил Чуйченко.
При этом он подчеркнул, что «признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью».
«Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения», — добавил Чуйченко.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщал, что работу над концепцией нового КоАП планируется завершить до 1 июня.