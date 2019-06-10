Новую концепцию КоАП планируют опубликовать на этой неделе

Руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко в беседе с газетой «Известия» сообщил, что новую концепцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) опубликуют на этой неделе.

«Новая концепция КоАПа будет опубликована на этой неделе», — заявил Чуйченко.

При этом он подчеркнул, что «признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью».

«Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения», — добавил Чуйченко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщал, что работу над концепцией нового КоАП планируется завершить до 1 июня.