Голикова рассказала об уменьшении числа бедных россиян

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с газетой «Известия» сообщила, что число бедных в России составляет 12,9% от численности населения страны.

«Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%», — заявила Голикова, отвечая на вопрос о том есть ли позитивная динамика при сравнении 2017 и 2018 годов.

Она подчеркнула, что «снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель номер один».

«Часто задают вопрос: почему нет национального проекта по этому поводу? Но по этой цели и не может быть никакого национального проекта — всё должно работать на это», — отметила вице-премьер.

В июле 2018 года в Росстате заявили о сокращении числа россиян с доходами ниже прожиточного минимума с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в 2017 году.