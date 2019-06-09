Московская и Тульская область готовят общий маршрут для туристов

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости сообщила, что Московская и Тульская области ведут разработку совместного туристического маршрута, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах.

«Сегодня одно из наших приоритетных направлений развития — создание межрегиональных маршрутов. Мы разрабатываем маршрут Серпухов — Поленово — Тула объединёнными усилиями Подмосковья и комитета Тульской области по развитию туризма», — заявила Виртуозова. В мае РИА Новости Крым со ссылкой на данные туристического сервиса Tvil.ru назвало самые популярные направления для летнего морского отдыха самостоятельных туристов в России. Отмечалось, что лидируют Ялта, Евпатория и Сочи. Далее следуют Феодосия и Алушта.