В Москве неизвестные похитили у четырёх человек около 12 млн рублей

Полиция проводит проверку после того, как неизвестные похитили около 12 млн рублей в ходе разбойного нападения в Москве.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД, 7 июня «трое неизвестных на автомобиле Audi Q7 совершили наезд на четырёх человек».

«После чего, угрожая баллончиком с неустановленной жидкостью, из неустановленного оружия произвели выстрелы в сторону указанных лиц, открыто похитили сумку, в которой находились денежные средства в сумме около 12 млн рублей, принадлежащие компании, занимающейся торговлей табачной продукцией, скрылись», — рассказали в полиции.

Там отметили, что пострадавших от выстрелов нет. Один человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленные раны спины.

Ранее неизвестный украл из квартиры на западе Москвы 4,2 млн рублей.

Также в январе телеканал «360» передавал, что в ХМАО восемь подростков предстанут перед судом по обвинению в угонах и разбое.