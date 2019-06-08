В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

«Если бы я был доволен ходом работ, меня бы здесь не было», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

По словам Акимова, его не устроило исполнение графика производства работ.

«Но конечная дата сдачи у нас никоим образом не под угрозой. Мы считаем, что это необсуждаемый вообще вопрос», — указал вице-премьер.

Он пообещал, что в 2019 году трасса заработает на всей протяжённости. По его словам, трасса является «принципиально новой транспортной услугой, с новым качеством».

Также Акимов заявил, что трасса является решением «зревших десятилетиями проблем». Вице-премьер добавил, что М11 — абсолютно новая скоростная магистраль, «связывающая две наши столицы».

Ранее стало известно, что скоростную трассу М11 планируют запустить в сентябре 2019 года.

Протяжённость новой скоростной автомобильной дороги составляет 669 км.