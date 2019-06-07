В Крыму опека официально передала многодетной матери годовалого сироту

В Крыму орган опеки и попечительства завершил передачу годовалого сироты Виктора Чемериса в многодетную семью Валентины Тарасенко. Два месяца 36-летняя крымчанка боролась за право воспитывать ребёнка, чья мать скончалась от онкологии в начале апреля.

© Фото из личного архива

3 июня 2019 года состоялось заседание суда, на котором было принято решение, что семья Валентины Тарасенко станет опекунами маленького Вити, который с апреля находился в детском доме.

Накануне визита комиссии из опеки Тарасенко заявила, что переживает по поводу того, оставят ли ребёнка с ней, так как, по словам женщины, «чиновники продолжают её терзать».

«Опека все документы передала, всё посмотрела, всё хорошо. Теперь будут навещать согласно графику», — сказала она.

Ранее RT рассказывал о том, как сотрудники органа опеки и попечительства Симферополя игнорируют волю покойной матери ребёнка Елены Чемерис, накануне смерти изъявившей желание передать своего сына на воспитание в семью Тарасенко.