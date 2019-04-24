Многодетной семье не разрешают взять опеку над сиротой, вопреки воле его скончавшейся матери

В Симферополе многодетная мать Валентина Тарасенко добивается права оформить опеку над сиротой Виктором. Мать мальчика Елена Чемерис скончалась от онкологии в апреле, а за несколько недель до этого написала заявление с просьбой отдать сына на воспитание в семью Тарасенко. Именно эти люди приютили её, когда ей некуда было пойти, и помогли забрать сына из детского дома, где мальчик оказался из-за того, что Елена тяжело болела. Как рассказывает Валентина, в органах опеки ей заявили, что не разрешат взять опеку над ребёнком, поскольку у них в семье и так уже воспитываются семь детей. Как пояснила RT уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева, у Виктора есть родной дедушка, который проживает на Украине. Ему предложили забрать Виктора, однако сам мужчина не спешит оформлять необходимые для этого документы.

© Фото из личного архива

В Крыму органы опеки не стали пока исполнять последнюю волю молодой женщины Елены Чемерис, которая скончалась в начале апреля. Она страдала онкологическим заболеванием, и за несколько недель до смерти написала заявление, в котором попросила передать опеку над её годовалым сыном семье Тарасенко. Однако сейчас органы опеки отказывают Тарасенко из-за того, что у ребёнка есть близкий родственник — дедушка, живущий в Киеве.

Плохих детей не бывает

36-летняя крымчанка Валентина Тарасенко с супругом Дмитрием воспитывают семь детей — пять родных и двоих приёмных. Когда-то у супругов был собственный ресторан, но сейчас они всё время посвящают воспитанию детей и благотворительной деятельности. Дмитрий параллельно работает кладовщиком в одной из симферопольских школ.

Долгие годы Валентина Тарасенко, преподавшая хореографию, на добровольных началах помогала устраивать в семьи детей, от которых отказались родители. В 2012 году Тарасенко в очередной раз оказалась в больнице, в палате брошенных детей. Там она увидела мальчика Никиту. У ребёнка диагностировали лёгкую умственную отсталость и расстройство аутического спектра, а также гидроцефалию и синдром Робена (порок челюстно-лицевой области, в частности наличие расщелины в небе).

«Когда он родился, у него произошло кровоизлияние в мозг. Я его увидела в реанимации и поняла, что шанс выжить у него будет только в семье, но его никто не возьмет», — вспоминает Тарасенко.

Тогда женщина решила взять Никиту под опеку, но оформить все документы семье удалось только спустя полтора года. В 2016 году семья усыновила ещё одного ребёнка, у которого также были серьёзные проблемы со здоровьем.

«У него под вопросом было поражение мозга. Но самое главное, что у него был фатальный алкогольный синдром. Практически десять семей от него отказались. Ну не хотят люди брать детей алкоголиков!» — вспоминает Тарасенко.

По словам Валентины, нарушения при рождении сказываются на развитии сына, но семья продолжает бороться за его здоровье.

Тарасенко рассказала, что в рамках своей волонтёрской деятельности она организовала пост нянечек по уходу за тяжелобольными детьми-отказниками.

«А меня обвиняют, что я денег хотела заработать. В больницах лежат отказники без няни, без сопровождения. Куда смотрит опека? Я организовала уход за отказниками, а они обвиняют меня в том, что я не смогу позаботиться о ребёнке!» — недоумевает женщина.

Хотела обрести семью

Мать ребёнка, за которого сейчас сражается семья Тарасенко, Елена Чемерис переехала в Крым из Кировоградской области в 2013 году вместе с мужем. До этого они потеряли дочь — девочка умерла после недели в реанимации. Вскоре умер и муж Елены, и в итоге женщина осталась в Крыму одна. Денег у нее не было, а на работу не брали.

«Девушкой она была симпатичной, но очень сильно заикалась. Это с детства, она даже в интернате училась. Поэтому работу смогла найти только в поле, но получала за это копейки, которых хватало на то, чтобы прибиться где-то, — рассказала RT Валентина Тарасенко.

По словам Тарасенко, в деревне Чемерис помогали как могли. Но девушка не могла поменять украинский паспорт на российский.

Позднее Чемерис начала встречаться с местным жителем, сыном учительницы. В январе 2018 года она родила от него сына Виктора.

© Фото из личного архива

Как рассказала RT Тарасенко, Чемерис плохо себя чувствовала во время беременности. Уже после родов её здоровье резко ухудшилось, и из-за этого ребёнка забрали в приют.

«Почти весь срок у неё была повышенная температура. Беременность сильно способствует развитию онкологии. После родов ей не стало лучше, и врачи удалили ей матку. К ситуации подключились общественники, так как у неё не было паспорта, собрали средства, чтобы сделать биопсию», — рассказывает Тарасенко.

У молодой матери обнаружили лимфому Ходжкина третьей стадии (рак лимфатической системы).

«В марте-апреле 2018 года начали оперативное лечение, провели курсы химиотерапии. Половина Крыма собирала деньги на её лечение, кто-то передавал продукты и вещи», — вспоминает Тарасенко.

Чемерис продолжала жить в селе Стальном и приезжать на лечение в Симферополь.

«Она навещала сына в «Елочке», где ей предложили заключить трёхстороннее соглашение на время болезни. Она хотела его забрать, но сотрудники опеки в Джанкое говорили ей, что у неё нет условий», — рассказала женщина.

Отец ребёнка, по словам Тарасенко, не вписан в свидетельство о рождении сына, потому что не имеет российского паспорта. Как отмечает Валентина, он скрывается от уплаты алиментов на других детей.

Летом 2018-го Чемерис снова обратилась к неравнодушным людям за помощью. Именно тогда Тарасенко, много лет занимающаяся благотворительностью, узнала об онкобольной девушке и решила помочь.

«Нужна была кроватка и коляска, а у меня как раз были ненужные. Она вышла мне навстречу: молоденькая, худенькая, без волос на голове и заикается. Она так обрадовалась вещам, благодарила нас», — вспоминает Тарасенко.

По её словам, несмотря на болезнь, Чемерис очень хотела забрать ребёнка из детского дома. Тогда волонтёры решили помочь онкобольной купить деревенский дом, где она арендовала жильё. Как отмечает Тарасенко, изначально хозяйка жилья планировала продать его за 120 тысяч рублей, поэтому общественники начали сбор необходимой суммы, но затем цена резко выросла до 400 тысяч рублей.

«У неё же не было никаких документов, а с собственным жильем процесс получения российского паспорта значительно бы ускорился. Но хозяйка дома захотела 400 тысяч рублей, и это было совсем некрасиво. В итоге хозяйка в один день просто выгнала её на улицу из-за того, что мы не согласились на условия продажи», — говорит Тарасенко.

В итоге Валентина предложила Чемерис переехать к ней в Симферополь. В октябре 2018-го семья Тарасенко помогла Чемерис получить новый паспорт, и девушке удалось забрать сына из детского дома.

«Первое время мы к ней приглядывались, но она оказалась таким кристально чистым человеком — помогала по хозяйству, ничего не просила. Она прониклась нашей домашней дружеской атмосферой и почувствовала, что попала в семью, которой ей как раз не хватало», — рассказала женщина.

Ребёнка вы не получите

Всё это время Чемерис продолжала лечение, но болезнь не отступала. По словам Тарасенко, предчувствуя скорую кончину, Чемерис сама обратилась к ней с просьбой взять опеку над сыном в случае её смерти.

В январе 2019 года они вместе отправились в департамент по делам детей Симферополя, чтобы написать заявление об опеке над малолетним Виктором в случае смерти матери. Подобное право предусмотрено п.1 статьи 13 Федерального закона №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 14 февраля 2019 года заявление Чемерис было принято. 3 апреля Елена скончалась.

По словам Тарасенко, пока официального отказа от органов опеки она не получала. Но ей заявили, что ей не могут передать ребёнка, поскольку она уже воспитывает семь детей. Не дожидаясь формального отказа, женщина обратилась в прокуратуру.

© Фото из личного архива

«Из-за того, что у нас многодетная семья, они ищут к чему придраться и уличить меня в том, что я недобросовестный приёмный родитель. Поэтому они планируют мне отказать», — пояснила она.

По словам Тарасенко, она соответствует всем критерием усыновителя: её здоровье в норме, нет судимостей, хорошие жилищно-бытовые условия.

«В России же, наоборот, законодательство направлено на упрощение процесса усыновления. Но они пытаются это всё усложнить. Мне рассказывают, что сначала я стану кандидатом в усыновители, потом нам присвоят номер, перед нами в очереди будет много других семей. Но ведь мать написала заявление!» — недоумевает Тарасенко.

Родственники в приоритете

Уполномоченная по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева подтвердила RT, что Чемерис написала заявление на передачу сына под опеку Валентины Тарасенко в феврале 2019 года. Также Клюева отметила, что к ней обратилась и сама Тарасенко в связи с тем, что опека не передала ей ребёнка.

Омбудсмен пояснила, что основным препятствием для передачи ребёнка Тарасенко является тот факт, что у Виктора есть кровный родственник — гражданин Украины Владимир Чемерис, который приходится ему дедушкой.

«Органы опеки связались с Чемерисом по телефону. В результате дедушка подтвердил своё желание взять Виктора в свою семью. Органы опеки устанавливают для него определённые сроки, чтобы он явился и подтвердил документально права на ребёнка, потому что он не может долго думать возьмёт он малыша или нет», — сообщила Клюева. По её оценке, мужчина должен принять решение примерно в течение месяца. За это время родственнику необходимо также собрать все документы и оформить проезд на территорию Крыма.

Уполномоченная подтвердила, что лично связывалась с органами опеки и просила не принимать скоропалительных решений в отношении Виктора Чемериса.

«Законодательство РФ разрешает усыновление иностранными гражданами, за исключением граждан США. Родной человек, гражданином какой бы страны ни был, имеет приоритетное право», — заключила омбудсмен.

RT связался с Владимиром Чемерисом, проживающем в Киеве. Он подтвердил, что готов забрать Виктора из Крыма, если органы опеки предоставят ему документы, подтверждающие смерть дочери и рождение внука. Чемерис подчеркнул, что за установленный крымской опекой срок он не успеет собрать необходимые бумаги, а для начала ему необходимо получить подтверждение о том, что дочь умерла.

По его словам, последний раз он общался с Еленой в конце марта, а сейчас её телефон не доступен. Чемерис переживает, что мошенники могут прикрываться его внуком, чтобы завладеть половиной его квартиры в Киеве, оформленной на покойную дочь.

«Почему они не хотят прислать мне копии свидетельства о смерти Елены и свидетельство о рождении внука? Откуда мне знать, что это правда? На словах мне неизвестная женщина Светлана Ивановна (глава департамента по делам детей Симферополя. — RT) сообщает, что дочь умерла. Может, это все фейк? Какие-то мошеннические действия?» — с недоверием заключил мужчина.

Кроме того, Владимир сомневается, что его внук здоров, а также не слишком лестно отзывается о дочери.

«Лена училась в школе-интернате для умственно-отсталых детей. У меня есть сведения от парня-сожителя о том, что он отказывается от того ребёнка, потому что Лена его нагуляла с какими-то бомжами», — заявил Чемерис.