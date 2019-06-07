Путин рассказал о не имеющем аналогов проекте «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал о не имеющем аналогов проекте «Россия — страна возможностей».

«Для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями. Для этого активно модернизируем программы и содержание образования», — заявил он.

Как напомнил Путин, в августе в Казани будет организован чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого по инициативе России впервые пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии.

«Особо подчеркну: мы сформировали целую платформу «Россия — страна возможностей», направленную на личностный и профессиональный рост. Проходящие в её рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодёжи, людей разных возрастов. Для участников не только из России, но и из других стран», — отметил президент.

По его словам, такой кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Только в 2018—2019 годах он охватил более 1,6 млн человек.

Путин также заявил, что эту систему будут развивать, делать её более эффективной и прозрачной, поскольку чем больше смелых, талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее удастся решать задачи развития, тем выше окажется и глобальная конкурентоспособность России.