Путин рассказал о не имеющем аналогов проекте «Россия — страна возможностей»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал о не имеющем аналогов проекте «Россия — страна возможностей».
Путин рассказал о не имеющем аналогов проекте «Россия — страна возможностей»
  • Reuters

«Для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями. Для этого активно модернизируем программы и содержание образования», — заявил он.

Как напомнил Путин, в августе в Казани будет организован чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого по инициативе России впервые пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии.

«Особо подчеркну: мы сформировали целую платформу «Россия — страна возможностей», направленную на личностный и профессиональный рост. Проходящие в её рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодёжи, людей разных возрастов. Для участников не только из России, но и из других стран», — отметил президент.

По его словам, такой кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов. Только в 2018—2019 годах он охватил более 1,6 млн человек.

Путин также заявил, что эту систему будут развивать, делать её более эффективной и прозрачной, поскольку чем больше смелых, талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее удастся решать задачи развития, тем выше окажется и глобальная конкурентоспособность России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить