Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
- РИА Новости
«Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства», — написала она.
По словам дипломата, при проведении ремонтно-профилактических работ в ночь с 6 на 7 июня «произошло повреждение телефонных линий».
«А сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта», — иронично отметила Захарова.
В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет мобильного телефона.