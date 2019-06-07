Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
  • РИА Новости

«Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства», — написала она.

По словам дипломата, при проведении ремонтно-профилактических работ в ночь с 6 на 7 июня «произошло повреждение телефонных линий». 

«А сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта», — иронично отметила Захарова.

В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет мобильного телефона.

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