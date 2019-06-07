Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск

По данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», более четверти жителей России планируют провести летний отпуск на даче.

«Среди тех, кто собирается уйти в отпуск этим летом, более четверти (28%) планирует отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей», — приводит РИА Новости данные соответствующего исследования.

22% респондентов отметили, что планируют отдохнуть дома, никуда не ехать.

На море летом намерены отправиться лишь 13% опрошенных.

Исследование проводилось в мае, в нём приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, какие маршруты стали самыми популярными для путешествий на 8 Марта.

Член национальной академии туризма, главный редактор издания «2R Рекреационные ресурсы» Олег Алексеев в беседе с Nation News прокомментировал данные.