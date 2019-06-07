Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск
- РИА Новости
«Среди тех, кто собирается уйти в отпуск этим летом, более четверти (28%) планирует отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей», — приводит РИА Новости данные соответствующего исследования.
22% респондентов отметили, что планируют отдохнуть дома, никуда не ехать.
На море летом намерены отправиться лишь 13% опрошенных.
Исследование проводилось в мае, в нём приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, какие маршруты стали самыми популярными для путешествий на 8 Марта.
Член национальной академии туризма, главный редактор издания «2R Рекреационные ресурсы» Олег Алексеев в беседе с Nation News прокомментировал данные.