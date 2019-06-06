Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества

Мосгорсуд рассказал о новом виде мошенничества, когда аферисты звонят гражданам и называют себя представителями суда, следователями или прокурорами, после чего заявляют собеседникам, что те признаны потерпевшими по уголовному делу и им полагается денежная компенсация. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт суда.

«Для получения суммы гражданину нужно прибыть в суд. Либо, в случае невозможности явиться, следует перечислить звонившим названную сумму денег», — рассказали в суде.

Там добавили, что звонившие предлагают в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками ЦБ по указанному ими же номеру телефона.

По закону денежные компенсации на основании приговора не требуют дополнительных переводов со стороны потерпевших.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован резкий рост количества уголовных дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.