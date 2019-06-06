Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества
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- РИА Новости
«Для получения суммы гражданину нужно прибыть в суд. Либо, в случае невозможности явиться, следует перечислить звонившим названную сумму денег», — рассказали в суде.
Там добавили, что звонившие предлагают в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками ЦБ по указанному ими же номеру телефона.
По закону денежные компенсации на основании приговора не требуют дополнительных переводов со стороны потерпевших.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован резкий рост количества уголовных дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.