Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества

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Мосгорсуд рассказал о новом виде мошенничества, когда аферисты звонят гражданам и называют себя представителями суда, следователями или прокурорами, после чего заявляют собеседникам, что те признаны потерпевшими по уголовному делу и им полагается денежная компенсация. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт суда.
Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Для получения суммы гражданину нужно прибыть в суд. Либо, в случае невозможности явиться, следует перечислить звонившим названную сумму денег», — рассказали в суде.

Там добавили, что звонившие предлагают в случае возникновения вопросов связаться, к примеру, с сотрудниками ЦБ по указанному ими же номеру телефона.

По закону денежные компенсации на основании приговора не требуют дополнительных переводов со стороны потерпевших.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован резкий рост количества уголовных дел, связанных с мошенничеством в автостраховании.

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