В Удмуртии поддержали предложение ввести скидку за оперативную оплату административных штрафов

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Госсовет Удмуртии поддержал предложение ввести 50-процентную скидку за своевременную оплату административных штрафов, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
В Удмуртии поддержали предложение ввести скидку за оперативную оплату административных штрафов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Постоянная комиссия по общественной безопасности одобрила такую инициативу.

После её принятия Госдумой субъекты смогут устанавливать скидку при уплате штрафа за нарушения, предусмотренные региональными законами.

Как ожидается, это позволит увеличить собираемость штрафов и уменьшить количество обжалованных постановлений.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге приняли в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании.

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